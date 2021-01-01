شكرا لمتابعة خبر عن طريقة ضم خدمة تبادل المنافع من التأمينات إلى التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد الإجراءات المطلوبة لضم خدمة بموجب نظام تبادل منافع من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد، مشيرةً إلى المستفيدين من هذا النظام.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يلزم لضم خدمة من التأمينات الاجتماعية للتقاعد 5 مستندات هي خطاب من التأمينات الاجتماعية، وأصل طلب الضم، وقرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة، وصورة من الهوية الوطنية، وتعريف من جهة العمل الحالية.

وأشارت التقاعد إلى إمكانية العدول عن ضم الخدمة من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية بعد تقديم مستندات تتمثل في نسخة من قبول العدول الصادر عن التأمينات الاجتماعية، وصورة من الهوية الوطنية.