شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة سقوط البرد على رفايع اللهيب بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

شهد غرب القصيم اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف، تركزت على بعض الأجزاء وارتوت على إثرها الأرض.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على رفايع اللهيب غرب القصيم، مما أدى إلى جريان السيول.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتتأثر بالحالة المناخية نفسها أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، وحائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.