شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على محافظات مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار رعدية هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، وسحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز، أن عددًا من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، تشهد سحبًا رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.