الحجرف يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول القمة الخليجية بالعلا

تعقد في مدينة العلا 5 يناير..

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الجمعة، وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمقر الأمانة العامة بالرياض. وتناول الاجتماع، مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقًا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس. كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في العُلا في 5 يناير الجاري. اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان العربي: الملك سلمان صمام أمان لمجلس التعاون الخليجي قبل 4 أيام من القمة الخليجية.. قطر تشكو البحرين لمجلس الأمن

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