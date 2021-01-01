بالفيديو.. إتاحة سطح المسجد النبوي أمام المصلين مع تطبيق الإجراءات الوقائية

أتاحت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي للمصلين الاستفادة من سطح المسجد في صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا المستجد"، حيث يستوعب السطح قرابة الـ10 آلا ف مصل.

وقد هيأت الوكالة عددًا من الأبواب لدخول المصلين إلى السطح ووضعت عليها العديد من الكاميرات الحرارية، إضافة إلى مراقبين لتسهيل حركة الزائرين. حسبا ذكرت "الإخبارية"

وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد العوفي وكيل "إدارة الحشود" بوكالة الرئاسة العامة: تم فتح سطح المسجد النبوي، أمس الخميس، للاستفادة منه في استقبال حشود المصلين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقد هيأت وكالة الرئاسة العامة الأبواب المخصصة للمصلين من الجهات (الغربية والشمالية والجنوبية).

وبشأن الإجراءات الاحترازية، قال العوفي: حرصت الوكالة العامة ممثلة في إدارة الحشود بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تسهيل حركة الزوار والمصلين؛ لضمان سلامتهم، مع التأكيد على الاكتفاء بالأعداد المحددة للصلاة، وفق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية على السلالم الكهربائية، بوضع علامات التباعد، والكاميرات الحرارية، والتأكد من جاهزية المصليات وتهيئة الأجواء الروحانية للمصلين.

فيديو | إتاحة سطح #المسجد_النبوي أمام المصلين لصلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة مع تطبيق الإجراءات الوقائية#الإخبارية pic.twitter.com/xY0h0ZUfK8 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 1, 2021

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