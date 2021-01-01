بن حثلين يشيد بالجهود المبذولة في مهرجان الإبل رغم ظروف كورونا

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسِّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزير الدفاع المشرفَ العام على نادي الإبلِ -حفظهما الله- بمناسبة نجاح واختتام النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وثمَّن ابن حثلين الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الإبل من قِبل القيادة الرشيدة، مؤكِّدًا أنَّ توجيهات سمو ولي العهد بإقامة المهرجان رغم ظروف جائحة كورونا أكبر دليل على العناية الفائقة التي يجدها أهل الإبل من قِبل سمو المشرف العام على النادي.

وأشاد بجميع الجهود المبذولة من المشاركين في المهرجان من جميع القطاعات الصحية والأمنية والعاملين، والتعاون الكبير الذي كان عليه مُلَّاك الإبل وجماهير المهرجان، الذي أثمر -ولله الحمد- عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».

وشدَّد على أنَّ النسخة الخامسة شهدت محطات مهمَّة سيكون لها ما بعدها، مؤكِّدًا أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات يشكِّل بُعدًا اقتصاديًّا مهمًّا ومحورًا لاهتمام كثير من رجال الأعمال ونجوم المجتمع، حيث شهدت النسخة الخامسة دخول كثير من رجال الأعمال ومشاركتهم في سباقات المزاين، كما كان للزيارة التي قام بها وفد من غرفة جدة أثر جميل ستُحصَد ثماره خلال المدة المقبلة.

وثمَّن رئيس نادي الإبل المشاركات الأجنبية في النسخة الحالية، مؤكِّدًا أنَّها مهمَّة من أجل انتشار أكبر لهذا الموروث الثقافي العريق.

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