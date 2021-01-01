شركة المياه تكشف أسباب ارتفاع قيمة بعض الفواتير: تراكمات سابقة

أوضحت شركة «المياه الوطنية»، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع قيمة الفواتير المستحقة على بعض المستفيدين، مؤكدةً أن هذا الأمر يرجع إلى تراكماتٍ سابقةٍ.

جاء ذلك ردًّا على شكوى لأحد المشتركين، يقول فيها: «تقدمت ببلاغ من خمسة أيامٍ بشأن عطلٍ في العداد الخارجي، وبلاغٍ عن تهريبٍ في العداد الخارجي.. الوضع مُزْرٍ جدًّا.. ما فيه مياه، وعداد خربان، وكلما نتصل الرد واحد: سيتم الرفع إلى الجهات.. هذا غير طلب النظر في الفاتورة الشهرية المرتفعة جدًّا».

وقالت الشركة، في ردها على الشكوى: «نحيطكم علمًا بأنه تم معالجة التسرب الصادر من العداد وفق البلاغ الوارد هذا اليوم عند الساعة 04:32AM. وبشأن اعتراضك على ارتفاع الفواتير فقد سبق أن تمَّت معالجتها قبل قرابة شهرٍ من الآن، والناتجة عن التسريبات الداخلية بالخزان الأرضي، وفقًا للتقرير المرفوع من مالك العقار».

وبشأن ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك، أكدت الشركة أن «المبلغ المستحق حاليًّا هو لفواتيرَ متراكمةٍ لمدة سنةٍ كاملةٍ».

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