الأرض تصل لنقطة الحضيض.. «جامعة الملك عبدالعزيز»: 10 ظواهر فلكية خلال يناير

حدّد "قسم علوم الفلك والفضاء" بجامعة الملك عبدالعزيز، 10 ظواهر فلكية ستحدث -بمشيئة الله تعالى- خلال شهر يناير الجاري.

وأعد "قسم علوم الفلك"، "إنفوجراف" أوضح خلاله تلك الظواهر، لافتًا إلى أن الأرض ستكون في نقطة الحضيض غدًا السبت، وفي الثالث من يناير الجاري سنشهد "شهب الرباعيات" وسيكون القمر في التربيع الأخير في اليوم السادس من يناير.

وفي 13 يناير ستتم ولادة هلال شهر جمادى الآخرة، وسيكون القمر في التربيع الأول يوم 21 يناير، وفي ذات اليوم سيقترن القمر مع كوكب المريخ، أما في الـ24 من الشهر تكون الاستطالة الشرقية القصوى لكوكب عطارد.

ويوم 24 سيتحقق الاقتران الخارجي لكوكب زحل، وبعد 4 أيام سيكون القمر بدرًا، وفي اليوم التالي 29 يناير سيكون الاقتران الخارجي لكوكب المشترى.

وكان رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، قال إن عام 2021 سيشهد بمشيئة الله تعالى أحداثًا فلكية متعددة منها حدوث خسوف كلي للقمر في 26 مايو يشاهد في كل من شرق آسيا وأستراليا والأمريكيتين، وخسوف جزئي في 19 نوفمبر يشاهد في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وبين أن هاتين الظاهرتين تحدثان بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، وعندها يسقط ظل الأرض على القمر ويشكل منطقتي الظل وشبه الظل، وإذا وقع القمر بالكامل داخل منطقة ظل الأرض يحدث الخسوف الكلي بينما يحدث الخسوف الجزئي إذا وقع جزء من القمر في منطقة الظل والجزء الآخر في منطقة شبه الظل.

وأشار إلى أن كسوف الشمس يحدث قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف حيث يشهد شمال كندا وجرينلاند وروسيا كسوفًا حلقيًّا للشمس في 10 يونيو في حين تشهد القارة القطبية الجنوبية كسوفًا كليًّا للشمس في 4 ديسمبر، ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء وبالتالي يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض.

وأفاد أن المسافة بين القمر والأرض غير متساوية خلال الشهر لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائري، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجماً وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

ومن الظواهر الفلكية التي ستقع خلال عام 2021م وقوع كوكب زحل في 2 أغسطس في وضع التقابل في حين يصل كوكب المشتري إلى نفس الوضع في 20 أغسطس وعند التقابل يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض بحيث يشرق في نفس الوقت الذي تغرب فيه الشمس. ويعد وضع التقابل أفضل وقت لرصد الكوكب حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض ولهذا يبدو أكثر لمعاناً وأكبر حجماً، ويحدث ذلك لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة وذلك لوقوعهما داخل مدار الأرض.

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