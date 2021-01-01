«الصحة» تكشف عن استراتيجيتين للتطعيم بلقاح كورونا

وفقًا للخطط المتبعة من الوزارة
كشف الوكيل المساعد للرعاية الولية بوزارة الصحة، خالد عبدالكريم عن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا.
وقال عبدالكريم، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، إن السعودية من أولى الدول التي بدأت في إعطاء اللقاحات يوم 17 ديسمبر.
وأضاف أن الأمور تسير وفقًا للخطط المتبعة، وأن الوزارة تعتمد استراتيجيتين، الأولى تبدأ الوزارة فيها بالفئات المستهدفة، لأن هذه الفئة لو أصيبت بالفيروس قد يؤدي إلى مضاعفات من تنويم بالمستشفى او تفاقم للإصابات، ولذا يتم استهداف هذه الفئة لحمايتهم وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وبالتالي الوفيات.
وتابع: أما الاستراتيجية الثانية فتشمل تطعيم أعداد كبيرة من الناس تتجاوز أكثر من 80% وتستهدف جميع المواطنين والمقيمين لإيقاف الوباء.
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