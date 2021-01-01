تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها في القصيم.. و«العنف الأسري» يتفاعل

أكد أنه جار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع جهات الاختصاص..
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع بلاغ حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها.
وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة القصيم .
وأشار إلى أنه جار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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