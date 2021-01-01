القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب خادم الحرمين عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.