تشاد تغلق العاصمة للمرة الأولى بعد ارتفاع إصابات كورونا

وأكد مرسوم للرئيس إدريس ديبي، أن التشاد سجلت 2113 إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره في مارس و104 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده.
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق حدود المدينة وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية، مع حظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.
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