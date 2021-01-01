إغلاق منشأة نظمت احتفالية غير مرخصة في المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الجهات المختصة بإغلاق منشأة تحفظيا بعد تداول عدة مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية، بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراع خصوصية المدينة المنورة ومكانتها، وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وأكدت إمارة المنطقة، على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم، القدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها، ومتابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك، وفق الأنظمة واللوائح.