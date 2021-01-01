وأكدت إمارة المنطقة، على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم، القدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها، ومتابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك، وفق الأنظمة واللوائح.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق منشأة نظمت احتفالية غير مرخصة في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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