مبعوث أمير دولة الكويت يغادر الرياض

غادر مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، الرياض مساء اليوم. وكان في وداعه بالمطار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. وكان مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.



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