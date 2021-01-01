القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. وأعرب الملك سلمان عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.