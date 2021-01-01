

باماكو 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

حذّر الرئيس الانتقالي المالي باه نداو من تواصل انتشار فيروس

وأشار في كلمة توجه بها لشعبه إلى أن الحكومة المالية ستتولى اقتراح التدابير الأكثر ملاءمة للوقاية من الفيروس، وتقديم رعاية أفضل للمرضى.

وشدد باه نداو على أن حكومته ستبذل أقصى الجهود لتوفير رعاية صحية عالية الجودة، بخلاف التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار الفيروس، وكسر سلسلة التطور الخاصة به، لافتا الانتباه إلى أن الجهات المعنية في حكومته اتخذت الإجراءات اللازمة لشراء اللقاحات وتوفيرها.

// انتهى //

20:59ت م

0079



باماكو 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسحذّر الرئيس الانتقالي المالي باه نداو من تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد ومخاطره في ظل ارتفاع أعداد المصابين، مشددا على أن بلاده في حالة تأهب بسبب هذه الجائحة.وأشار في كلمة توجه بها لشعبه إلى أن الحكومة المالية ستتولى اقتراح التدابير الأكثر ملاءمة للوقاية من الفيروس، وتقديم رعاية أفضل للمرضى.وشدد باه نداو على أن حكومته ستبذل أقصى الجهود لتوفير رعاية صحية عالية الجودة، بخلاف التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار الفيروس، وكسر سلسلة التطور الخاصة به، لافتا الانتباه إلى أن الجهات المعنية في حكومته اتخذت الإجراءات اللازمة لشراء اللقاحات وتوفيرها.// انتهى //20:59ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الانتقالي المالي يحذر من مخاطر انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.