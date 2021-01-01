السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.

// انتهى //

20:46ت م

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الجزائر 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.// انتهى //20:46ت م0078

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