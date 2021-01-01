السعودية اليوم / لبنان تسجّل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2385 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

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20:42ت م

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بيروت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 183888 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.// انتهى //20:42ت م0076

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