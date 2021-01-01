سياسي / مبعوث سمو أمير دولة الكويت يغادر الرياض



الرياض 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021 واس

غادر مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية معالي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح الرياض مساء اليوم.

وكان في وداعه بالمطار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وكان مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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20:28ت م

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