شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاحات كورونا آمنة لمرضى القلب؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا التي تم تصريحها حتى الآن آمنة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وهم من بين الفئات التي أعطيت لهم الأولوية لأخذ اللقاح.

جاء ذلك في رد الوزارة على الأسئلة الشائعة التى تتلقاها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".