شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في برنامج "صناع الأفلام" الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ هيئة الأفلام، اليوم الجمعة ، في استقبال طلبات التسجيل للراغبين في خوض غمار برنامج صنّاع الأفلام الرقمي عبر المعهد البريطاني لصناعة الأفلام "BFI" من خلال المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

ويوفر البرنامج لصناع الأفلام "المحترفين والهواة" فرصاً تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، ويأتي هذا العام افتراضياً نظراً للظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كوفيد 19.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وبدعم من وزارة الثقافة، إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى.

يذكر بأن الهيئة تتعاون إلى جانب المعهد البريطاني لصناعة الأفلام BFI في تنفيذ هذا البرنامج مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس آنجلوس USC ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا، اللذان سيتاح التسجيل فيهما خلال الفترة القادمة.