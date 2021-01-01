شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ممرضة تنقذ حياة رجل اصطدمت سيارته بشاحنة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت ممرضة تدعى "غزل العنزي" من إنقاذ حياة رجل اصطدمت سيارته بشاحنة في الرياض فجر الأربعاء الماضي.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنها كانت في طريقها لقضاء إجازتها في الرياض لكن تفاجئت بوقوع حادث.

وأضافت أنها طلبت من زوجها ركن سيارتهما لتقديم المساعدة، مضيفة أن الحادث أسفر عن إصابة الرجل في كتفه ورأسه بجانب نزييف بأنفه، وارتفاع الضغط.

ولفتت إلى أنها قدمت الإسعافات الأولية له، مؤكدة أن المصاب حالياً بصحة جيدة.