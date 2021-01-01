شكرا لمتابعة خبر عن السند: السياحة قدمت دورات لمنسوبي الهيئة للتعامل مع السياح.. ونستقبلهم بالورود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند أن وزارة السياحة قدمت دورات لمنسوبي الهيئة عن طريقة التعامل مع السياح.

وأوضح السند أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاضرة وتعمل بكامل اختصاصاتها وأعمالها وتؤدي دور حيوي كبير ، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ البلاد ويزيدها امتداد ورخاء لأنها عظمت شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلته نصا في نظامها الأساسي.

وأضاف: " الرئاسة كانت من أولى الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة على آلية مشتركة, حيث أن منسوبي الهيئة حضروا قرابة 25 دورة أعدتها وزارة السياحة عن كيفية التعامل مع السياح .

وعلق الدكتور السند على تساءل مذيع" العربية"حول تخلي الهيئة عن" الخيزرانات" وتوزيع الورود في عيد الحب قائلا" حاليا منسوبي الهيئة يستقبلون السياح بالورود والإبتسامة والكلام الطيب عكس السابق"، مشيرا إلى أن شعارهم الرحمة بالناس .