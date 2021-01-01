شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعاقب مواطن لمخالفته أحكام نظام المحاسبين القانونيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت وزارة التجارة بنشر قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين بحق مواطن؛ لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة. قامت وزارة التجارة بنشر قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين بحق مواطن؛ لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة. وأقرت الوزارة على المواطن عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر اعتبارًا من 6/5/1442هـ الموافق 21/12/2020.

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