شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف: أبعدنا مئات الموظفين لانتمائهم للفكر المتطرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن أول فتنة وقعت في المسلمين هي فتنة الخوارج، وهي أكبر وأعظم فتنة في تاريخ المسلمين

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وأوضح ‏رئيس هيئة الأمر بالمعروف في حديث للعربية أن فتنة الخوارج من سماتها أنها مستمرة، فكلما اختفت ظهرت مرة أخرى، مبينا أنه يجب التأكد من فكر الموظفين وخصوصا هيئة الأمر بالمعروف.

وتابع: "‏ القاعدة والإخوان والسرورية وداعش هم خوارج العصر، وجماعة الإخوان المسلمين تغلغلت في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي

‏وأضاف:" عملنا حاليا منظم وملتزم بالشرع ومقاصد وقواعد الشريعة و نضطلع بتوضيح معنى وحدة الصف والدفاع عن الوطن بعد أن تم تغييبه في السابق، و‏نحن اليوم في أفضل أحوالنا من ناحية الاختصاصات والأعمال التي نقوم بها، ونمارس دورنا وفق المقتضى الشرعي".

‏وأكد: " دورنا تنبيه المحلات للإغلاق وقت الصلاة.. وعند تكرار المخالفة يتم رفع مذكرة للجهات المختصة، ولا نقوم بضبط الممتنعين عن إغلاق المحلات وقت الصلاة.. بل يتم تنبيههم مراراً.. وعند عدم الامتثال يتم تكرار التنبيه.. ويتم رفع مذكرة للجهات المختصة"

‏وقال السند " لا نحتكم للأهواء الشخصية.. وعملنا يتم وفق الكتاب والسنة".،لافتا إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو فترة ذهبية للتصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفق الشرع

‏واشار إلى أن جماعة الإخوان والسرورية هدفهم الأساسي الوصول إلى الحكم عن طريق إيغار صدور الناس على نظام الدولة وأجهزتها، مؤكدا أنهم من أوائل الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة لتنفيذ الدورات لمنسوبي الأمر بالمعروف للتعامل مع السياح.

ولفت رئيس هيئة الأمر بالمعروف إلى أن الهيئة أبعدت مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف، وقامت بتصحيح الأخطاء في العمل الميداني بنسبة 99%.