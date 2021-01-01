شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطنة لم تنتظر الوظيفة ونجحت في تربية الطيور والمواشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت مواطنة تدعي "أفراج غابي" قصة نجاحها في مشروع تربية الطيور والمواشي داخل مزرعة تابعها لها.

وذكرت أفراح أنها لم تنتظر بعد تخرجها من كلية المجتمع تخصص إدارة أعمال الوظيفة، وانطلقت في مشروعها الخاص.

وأضافت أنها بدأت العمل في المجال الذي تحبه من صغرها وهو الزراعة وتربية المواشي، مضيفة أنها بالفعل نجحت في تربية الطيور.

وناشدت المواطنة الشباب بعدم انتظار الوظيفة، والبدء بمشروعهم الخاص، مؤكدة أن فرص العمل كثيرة وأن الخطوة الأولى للنجاح هو البدء في العمل.