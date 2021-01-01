«التجارة» توضح آلية شطب السجل التجاري دون رسوم

أوضحت وزارة التجارة آلية شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، وبدون رسومٍ.

وأكدت وزارة التجارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن شطب السجل التجاري يتطلب الدخول أولًا من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ومن شروط شطب السجل التجاري ألا تكون هناك عمالةٌ على السجل التجاري، وألا يكون السجل رئيسيًّا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطًا بترخيص، وعدم وجود التزامٍ من الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يمكن تقديم طلب الشطب للسجل التجاري عبر الرابط التالي للخدمة، وفقًا لوزارة التجارة.

ويمكن شطب السجل التجاري من خلال الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور)، والضغط على أيقونة سجلاتي التجارية، والضغط على زر (اختيارات) الموجود أمام السجل التجاري، واختيار السجل التجاري المرغوب شطبه.

ومن ثم الضغط على «شطب»، واختيار سبب شطب السجل التجاري، ثم تظهر نافذة ملخص تأكيد البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب، وبعد قبول الطلب تتم طباعة شهادة الشطب عن طريق خيار «طباعة».

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