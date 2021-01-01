«بيونتيك»: نعمل بأقصى طاقة لزيادة إنتاج لقاح كورونا.. ولكن

أكد مؤسسا شركة "بيونتيك" الألمانية ومكتشفا لقاح "فايزر/ بيونتيك"، أن الشركة تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها "فايزر" الأمريكية لزيادة إنتاج لقاحهما لـ"كورونا المستجد"، فيما حذرا من أنه "ستكون هناك فجوات في الإمداد لحين طرح لقاحات أخرى". حسبما ذكرت "رويترز".

ورغم أن الشركة الألمانية هي الأولى في سباق اللقاحات؛ لكن لقاحها يصل ببطء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الترخيص المتأخر للقاح من جانب الهيئة المسؤولة عن الصحة في التكتل الأوروبي. وتسببت التأخيرات في طرح اللقاح المنتج محليًّا ذعرًا في ألمانيا، حيث اضطرت بعض المناطق لوقف التطعيم بعد أيام من بدء الحملة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك" أوغور شاهين، في تصريحات لـ"شبيجل الإخبارية": في الوقت الراهن لا تبدو الأمور طيبة.. تظهر فجوة لأن هناك نقصا في اللقاحات الأخرى المرخصة، وعلينا أن نسد الفجوة باللقاح الخاص بنا.

وأسس شاهين شركة "بيونتيك" مع زوجته أوزليم توراجي، وهي كبيرة المسؤولين الطبيين للشركة. وقال الاثنان، إن "الخطأ يقع على قرار الاتحاد الأوروبي الذي قام بتوسيع نطاق الطلبات توقعًا للموافقة على المزيد من اللقاحات سريعًا".

وطلبت الولايات المتحدة 600 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" في يوليو، بينما انتظر الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر ليقدم طلبا بنصف هذه الكمية.

وقالت توراجي: في مرحلة ما صار واضحًا أنه من غير الممكن التسليم بمثل هذه السرعة.. وبحلول ذلك الوقت كان قد فات الأوان بالفعل لتنفيذ الطلبات التالية".

وقال شاهين، إن "بيونتيك" تأمل في أن تطلق خط إنتاج جديد في "ماربورج" الألمانية، قبل الموعد المقرر في فبراير، مع إمكانية إنتاج 250 مليون جرعة في النصف الأول من 2021.

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