وزير الصحة: المملكة تعاقدت مع عدة شركات لتوفير لقاحات كورونا للجميع مجانًا

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، مركز اللقاحات في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن المملكة تعاقدت مع عدد من الشركات لتوفير لقاحات "كورونا المستجد" بالمجان للمواطنين والمقيمين.

وأكد وزير الصحة، أن المملكة وقعت مع أكثر من شركة لتأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تتم على مستوى المملكة وفق خطة تعمل عليها وزارة الصحة لتأمين توافر اللقاحات للمستفيدين بالمجان.

ووفق تقرير لـ"العربية"، فقد بلغ عدد المتلقين للقاح بمركز الرياض، أكثر من 39 ألف مستفيد، وقد تم تخصيص 14 ألف جرعة لتلقيح المستفيدين بها على مدار يومي الخميس والجمعة.

مراسل #العربية في الرياض حسين بن مسعد: وزير الصحة يتفقد مركز اللقاحات في العاصمة.. والسلطات السعودية تتعاقد مع عدة شركات لتوفير لقاحات كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين pic.twitter.com/Ig5eLVdLiS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2021

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا