عن عدم الرد على المسجلين لتلقي لقاح كورونا.. الصحة: هناك أولويات

أوضحت وزارة الصحة أسباب عدم الرد على بعض الأفراد الذين سجلوا لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يتم إرسال الرسائل إلى الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية وفق أعداد اللقاحات المتاحة.

وتابعت وزارة الصحة أن «عدم وصول رسالة إليكم لا يعني الرفض.. نأمل الانتظار والتقيد بالإجراءات الوقائية كما هو معلن عنه باستمرار».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لوزارة الصحة على «تويتر»: »أنا مسجل من أول ما طلع التسجيل، وللآن ما جاني رد وولدي عنده سكر من الدرجة الأولى وللآن ما جاله رد».

وكانت وزارة الصحة بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر الماضي؛ وذلك بعد الموافقة على تسجيل لقاح شركة فايزر.

وأعلنت وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون على ثلاث مراحل؛ حيث تضمن المرحلة الأولى من يلي:

– المتجاوزون 65 عامًا من العمر.

– أصحاب المهن الأكثر عرضةً للعدوى.

– من لديهم نقص في المناعة.

–من لديهم مرضان مزمنان أو أكثر.

– من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

المرحلة الثانية:

–الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا.

– بقية الممارسين الصحيين.

– من لديهم أحد الأمراض المزمنة.

– من لديهم سمنة وكتلة أجسامهم من «30–40».

المرحلة الثالثة:

– المواطنون والمقيمون الراغبون في الحصول على اللقاح.

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