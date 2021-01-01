ضبط 350 مخالفة للائحة التجمعات في أحد المجمعات التجارية بالرياض

اتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية

أعلنت شرطة الرياض ضبط 350 مخالفةً للائحة الحد من التجمعات في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، اليوم الجمعة. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعٍ يظهر فيه عددٌ كبيرٌ من مرتادي أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض بأعدادٍ تُخالِف ما نصَّت عليه لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19؛ ضبطت الأجهزة الأمنية في الموقع (350) مخالفةً، واتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية وفقًا للائحة الحد من التجمعات.

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