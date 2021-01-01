القاعدة والإخوان خوارج العصر
قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ إن القاعدة والإخوان والسرورية وداعش هم خوارج العصر.
وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريحات لقناة «العربية»: «أبعدنا مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف، وقمنا بتصحيح الأخطاء في العمل الميداني بنسبة 99%».
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين تغلغل في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي، مؤكدًا: «عملنا حاليًّا منظم وملتزم بالشرع ومقاصد وقواعد الشريعة».
وتابع رئيس هيئة الأمر بالمعروف: «نضطلع بتوضيح معنى وحدة الصف والدفاع عن الوطن بعد أن تم تغييبه في السابق».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأمر بالمعروف: أبعدنا مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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