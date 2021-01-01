بالصور.. رئيس «الطيران المدني» يتابع توسعة مطار العلا لاستقبال الرحلات الدولية

استمع إلى شرح مفصل عن أعمال رفع طاقته الاستيعابية..
تفقد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، اليوم الجمعة، صالات ومرافق مطار العلا، استعدادًا لاستقبال عدد من الرحلات الدولية المباشرة.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تفقد عبدالهادي المنصوري رئيس هيئة الطيران المدني، صالات ومرافق مطار العلا، لافتة إلى أنه استمع إلى شرح مفصل عن خطط الأعمال المنجزة في مشروع توسعة المطار، ورفع الطاقة الاستيعابية له؛ لاستقبال عدد من الرحلات الدولية المباشرة".
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