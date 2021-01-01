بالفيديو.. الشيخ المطلق: يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية بشرط

مراعاةً لظروف الأسرة الفقيرة
أجاز الشيخ عبدالله المطلق، صرف الزكاة في شكل أقساطٍ شهريةٍ بدلًا من دفعةٍ واحدةٍ، إذا كانت حالة المحتاج تستدعي ذلك.
جاء ذلك ردًّا على سؤالٍ تلقته قناة «السعودية» يقول: «هل يجوز صرف الزكاة، لعائلةٍ فقيرةٍ محتاجةٍ أقساطً شهريةً لا دفعةً واحدةً، مراعاةً لمصلحتهم وحاجتهم؟».
وقال الشيخ المطلق: «هذا أمرٌ جيدٌ.. وكثيرٌ من الأخيار يدفعون زكاتهم لقرابتهم في صورة راتبٍ شهريٍّ.. هذا أفضل ما ينبغي فعله؛ لأنه لو أعطيت هؤلاء الزكاة دفعةً واحدةً أنفقوها (سريعًا) وأصبحوا بقية المدة فقراء».
وأضاف: «دفع الزكاة على أقساطٍ يُشكَر فاعله، ويجوز بلا شك».
الشيخ "عبدالله المطلق": — هاشتاق السعودية (@HashKSA) January 1, 2021
صرف الزكاة بشكل أقساط شهرية بدلًا من دفعة واحدة جائز، إذا كانت حالة المحتاج تستدعي ذلك.
pic.twitter.com/o3Bepi1ehd
الشيخ "عبدالله المطلق":
صرف الزكاة بشكل أقساط شهرية بدلًا من دفعة واحدة جائز، إذا كانت حالة المحتاج تستدعي ذلك.
pic.twitter.com/o3Bepi1ehd
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