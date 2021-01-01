5 مستندات لضم خدمة تبادل المنافع من «التأمينات» إلى «التقاعد»

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 5 مستندات مطلوبة لضم خدمة بموجب نظام تبادل منافع من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد، مشيرةً إلى المستفيدين من هذا النظام.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يلزم لضم خدمة من التأمينات الاجتماعية للتقاعد 5 مستندات هي:

1– خطاب من التأمينات الاجتماعية.

2– أصل طلب الضم.

3– قرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة.

4– صورة من الهوية الوطنية.

5– تعريف من جهة العمل الحالية.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، يمكن العدول عن ضم الخدمة من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية بعد تقديم مستندات تتمثل في نسخة من قبول العدول الصادر عن التأمينات الاجتماعية، وصورة من الهوية الوطنية.

المستفيدون من نظام تبادل المنافع

ونظام تبادل المنافع يعمل على حماية المواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وأتاح للمشترك ضم خدماته في كلا النظامين وصرف معاش واحد عند إحالته على التقاعد وفق النظام الأخير، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وحددت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من نظام تبادل المنافع، وهم: المشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، وأن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

وللمشترك الحق في التنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائمًا؛ حيث يعتبر النظام الذي عاد إلى العمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، ويعد ضم مدد الاشتراك اختياريًّا للمشترك؛ فله حق طلب الضم أو الامتناع عنه، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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