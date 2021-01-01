«الموارد البشرية»: لا يوجد وقت محدد لصرف مساعدات الضمان المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد الوزارة، على سؤال: «هل هناك جديد عن مقطوعة الضمان الاجتماعي؟.. لي أربع سنوات أنتظرها.. عندي التزامات مالية وضغوط».

وفي ردها على الاستفسار، قالت الوزارة: «إذا تم التقديم على المساعدة المقطوعة، نأمل منك الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف، ويمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة من خلال الرابط: ».

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