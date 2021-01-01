السعودية اليوم / الكويت تسجل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.

// انتهى //

19:32ت م

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الكويت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 150869 حالة ، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 936 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.// انتهى //19:32ت م0069

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