السعودية اليوم / تشاد تغلق العاصمة للمرة الأولى بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا



نجامينا 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

فرضت السلطات التشادية إغلاقا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس

وأكد مرسوم للرئيس إدريس ديبي أن التشاد سجلت 2113 إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره في مارس و104 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده .

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق حدود المدينة وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية، مع حظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

// انتهى //

19:31ت م

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نجامينا 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسفرضت السلطات التشادية إغلاقا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا ، وأعلنت حظر التجول بسبب زيادة حالات الإصابة.وأكد مرسوم للرئيس إدريس ديبي أن التشاد سجلت 2113 إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره في مارس و104 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده .وأشار إلى أنه سيتم إغلاق حدود المدينة وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية، مع حظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.// انتهى //19:31ت م0067

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