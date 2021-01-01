السعودية اليوم / إصابة 18 فلسطينياً "بالمطاط" والعشرات بحالات الاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية



قلقيلية 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

أصيب 18 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية .

ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة 18 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.

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19:13ت م

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