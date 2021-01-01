

بغداد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12824, فيما تم تسجيل 1976 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 539817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 43552 مصاباً, منهم 153 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:13ت م

0063



بغداد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 596193 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12824, فيما تم تسجيل 1976 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 539817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 43552 مصاباً, منهم 153 في العناية المركزة.// انتهى //19:13ت م0063

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.