السعودية اليوم / إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل



الخليل 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية في الخليل أن الشاب هارون رسمي أبو عرام أصيب برصاص قوات الاحتلال الحي في الرقبة، ونُقل إلى مستشفى يطا الحكومي حيث وُصِفت إصابته بالحرجة.

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19:13ت م

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