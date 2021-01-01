سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير خارجية دولة الكويت



الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم معالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في العُلا في 5 يناير الجاري.

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18:55ت م

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