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2021-01-01 فيديو.. تدشين حساب رسمي لـ متحدث التجارة على تويتر يبقي الجميع على معرفة بمستجدات الوزارة وخدماتها متابعات الخليج 365 - الرياض دشن المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، حسابه الرسمي على موقع تويتر. وقال الحسين في التغريدة الأولى له عبر حسابه: “هذا الحساب مخصص لكم، بسم الله نبدأ”. وأوضح أن حساب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة يقدم حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين، ويبقي الجميع على معرفة بمستجدات الوزارة وخدماتها.



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