أكثر من 14 ألف مخالفة عمل في منشآت الرياض خلال 2020

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت الاحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذار في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020 م .

وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها “توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين ، وعدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية ، وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل وعدم تحديث بيانات المنشأة بالإضافة الى عدم دفع أجور العاملين او قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل ، والعمل بدون رخصة ، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الاناث.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل، داعياً المواطنين والمواطنات للإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911

