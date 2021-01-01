شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات بمجمع تجاري في الرياض والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع يظهر فيه وجود عدد كبير من مرتادي أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض بأعداد تخالف ما نصت عليه لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية في الموقع (350) مخالفة، واتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الحد من التجمعات.

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