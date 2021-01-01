شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، رسالة، من أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الجمعة)، مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
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