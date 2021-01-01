سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من سمو أمير دولة الكويت



الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – رسالة ، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وتسلم الرسالة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله ،في مقر الوزارة بالرياض، اليوم ، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية معالي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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18:08ت م

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