

الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

كشفت الاحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذار في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020 م .

وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها "توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين ، وعدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية ، وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل وعدم تحديث بيانات المنشأة بالإضافة الى عدم دفع أجور العاملين او قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل ، والعمل بدون رخصة ، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الاناث.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل، داعياً المواطنين والمواطنات للإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911

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17:57ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الموارد البشرية بالرياض تحرر أكثر من 14 الف مخالفة في المنشآت خلال السعودية اليوم 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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