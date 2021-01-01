السعودية اليوم / ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات



طرابلس 17 جمادى الأولى 1442ه الموافق 01 يناير 2021 م واس

أعلنت ليبيا تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 100 ألف و744 إصابة ، منها 26 ألفا و4 إصابات نشطة، و73 ألفا و252 متعافياً، في حين توفى 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي .

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16:51ت م

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طرابلس 17 جمادى الأولى 1442ه الموافق 01 يناير 2021 م واسأعلنت ليبيا تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، فيما تماثل للشفاء 1145 مصابا، في حين توفى 9 آخرون .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 100 ألف و744 إصابة ، منها 26 ألفا و4 إصابات نشطة، و73 ألفا و252 متعافياً، في حين توفى 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي .// انتهى //16:51ت م0045

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