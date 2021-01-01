شكرا لقرائتكم خبر عن مطار عدن .. "إعمار اليمن" يصلح ما يدمره الحوثي وداعميه الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

- الإرياني: هذا هو الفرق بين نظام شقيق يدعم وينمي وآخر يدمر ويخرب

- السقاف: شكرا للبرنامج السعودى على أمل استعادة الدولة وإعادة اعمار اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة عبر " تويتر" مادحاً برنامج "إعمار اليمن" على مجهوده في اليمن وخاصة ما يقوم به مؤخراً لإصلاح مطار عدن الذى استهدف الحوثي وميليشياته لاراهابية المدعومة من إيران :" هذا هو اقارق بين نظام مارق يرسل خبراءه وصواريخة وميليشياته لقتل اليمنيين ونشر الفوضى وضرب الاعيان المدنية واستهداف مطار دبي ومحاولة الايقاع وبين بلد جار وشقيق يقف مع الشعب اليمني ويعمل لدعم جهود التنمية والاعمار وتقديم الخدمات للمواطنيين .

كما قالت الدكتورة نادية السقاف وزير الإعلام اليمني الأسبق في الحكومة اليمنية الشرعية ، أن استهداف الحكومة اليمنية عمل حقير وبائس ويفق وراءه مجرمون لا يريدون أن تقوم الدولة اليمنية ، وأشارت إلى أن مطار اليمن هو حاليا خط اليمنين الوحيد للخارج وإعادة تأهيله لكي تعود حركة الطيران بأسرع وقت ممكن ستفرج على الكثير من اليمنيين وقدمت الشكر عبر تغريدة على "تويتر " للبرنامج السعودى لإعمار اليمن على أمل استعادة الدولة وإعادة اعمار اليمن وفتح كل المطارات .

يذكرأن فريق البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية وإدارة مطار عدن الدولي قد بدأ خلال 24 ساعة من حدوث الانفجار علي تقييم الاضرارا تمهيداً لإصلاحها بشكل عاجل وإعادة تشغيله بما يتوافق مع المواصفات الدولية .